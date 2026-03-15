Trotz drei Strafrunden und 17 Nachladern landet das deutsche Single-Mixed-Duo beim Biathlon-Weltcup auf Rang vier. Der Abstand zum Sieger-Team beträgt mehr als zwei Minuten.
Otepää - Justus Strelows Probleme am Schießstand haben der deutschen Single-Mixed-Staffel eine Podiumsplatzierung beim Biathlon-Weltcup in Otepää gekostet. Gemeinsam mit Vanessa Voigt belegte der 29-Jährige trotzdem noch den vierten Platz. Strelow musste gleich zu Beginn dreimal in die Strafrunde, insgesamt benötigte das Duo des Deutschen Skiverbandes 17 Nachlader und hatte dadurch keine Chance, in den Kampf um die Podiumsplätze einzugreifen.