Weltcup-Finale: Ski-Routinier Paris gewinnt Abfahrt von Kvitfjell

1 Dominik Paris jubelt über seinen schon fünften Abfahrtssieg in Kvitfjell. Foto: Marco Trovati/AP/dpa

Zum Abschluss des Abfahrts-Winters zeigt Altmeister Paris noch einmal seine Klasse: In Kvitfjell lässt er sogar den Olympiasieger hinter sich. Das lohnt sich auch für die Disziplinwertung.











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Kvitfjell - Skirennfahrer Dominik Paris hat die letzte Abfahrt der Saison in Kvitfjell gewonnen. Beim Weltcup-Finale verwies der Altmeister aus Südtirol den Schweizer Olympiasieger Franjo von Allmen um 0,19 Sekunden auf den zweiten Platz. Dritter wurde Vincent Kriechmayr aus Österreich (+0,60). Paris feierte auf der Olympia-Strecke von 1994 den fünften Abfahrtserfolg seiner Karriere.