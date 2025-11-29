Am Start schenken sich die Bob-Rivalen keine Hundertstelsekunde. Doch in der Bahn ist der Herausforderer Locher minimal schneller als der Dominator Friedrich. Wieder einmal.
Innsbruck - Mit dem Wimpernschlag von fünf Hundertstelsekunden Vorsprung setzt sich Johannes Lochner im Zweierbob erneut gegen Francesco Friedrich durch. Somit holte der Berchtesgadener beim deutschen Dreifach-Erfolg in Innsbruck/Igls schon den dritten Weltcupsieg hintereinander gegen den viermaligen Olympiasieger aus Pirna, nachdem er auf der neuen Olympia-Bahn in Cortina D'Ampezzo in der Vorwoche auch im Viererbob gewann.