Weltcup: Biathletinnen holen ersten Staffelsieg seit vier Jahren

Hochfilzen - Die deutschen Biathletinnen haben mit dem ersten Staffelsieg seit fast vier Jahren für einen überragenden Abschluss des Weltcups im österreichischen Hochfilzen gesorgt. Vanessa Voigt, Julia Tannheimer, Selina Grotian und Franziska Preuß setzten sich in einem spannenden Rennen mit Frankreich durch, nachdem Schlussläuferin Preuß ihre direkte Konkurrentin Lou Jeanmonnot beim letzten Schießen in die Schranken wies.

"Alle drei Mädels vor mir haben einen super Job gemacht, dann wollte ich nicht verkacken, mega cool. Für uns alle vier heute war es ein cooler Tag", sagte Preuß im ZDF.

Auch ihre drei Teamkolleginnen zeigten sehr starke Leistungen und sorgten für den ersten Teamerfolg seit dem 16. Januar 2021 in Oberhof. Preuß hatte sogar Zeit, mit der deutschen Fahne ins Ziel zu laufen, ehe sie Voigt, Tannheimer und Grotian in die Arme fiel. Am Ende hatten die deutschen Skijägerinnen 1:05,7 Minuten Vorsprung auf Frankreich, Rang drei ging an die Schwedinnen. Das deutsche Quartett brauchte nur vier Nachlader. In der ersten Staffel in Kontiolahti hatte es für Deutschland nur zu Rang sieben gereicht.

Für die deutschen Skijägerinnen läuft es gerade so richtig

Damit beendeten die Skijägerinnen die zweite Saison-Station mit dem Sprintsieg von Preuß sowie den Rängen zwei und drei von Voigt und Preuß in der Verfolgung. Die 30-jährige Preuß fährt zudem als Weltcup-Gesamtführende zum letzten Weltcup des Jahres in der kommenden Woche im französischen Le Grand-Bornand.