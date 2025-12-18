Weltcup: Biathletin Preuß wird bei Rückkehr 18. im Sprint

Franziska Preuß kann bisher nicht ihr Potenzial zeigen. Die zuletzt erkrankte Biathletin kommt zurück, kann aber noch nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen.

Le Grand-Bornand - Biathletin Franziska Preuß hat nach ihrer Zwangspause ein solides Comeback hingelegt. Zum Auftakt des Weltcups im französischen Le Grand-Bornand wurde die Weltcupgesamtsiegerin im Sprint 18. Nach einer Strafrunde hatte die 31-Jährige nach 7,5 Kilometern 1:00,1 Minuten Rückstand auf die fehlerfreie Schwedin Hanna Öberg. Zweite wurde die Französin Lou Jeanmonnot (0 Fehler/+ 3,3 Sekunden), Rang drei ging an die ebenfalls fehlerfreie Dorothea Wierer aus Italien (+ 11,4 Sekunden).

Beste Deutsche war Anna Weidel ohne Schießfehler auf Rang 17 (+ 58,1 Sekunden), Vanessa Voigt musste ebenfalls keine Extrarunde drehen und kam als 19. (+ 1:02,6 Minuten) ins Ziel. Damit geht das Trio fast geschlossen in die Verfolgung am Samstag (12.15 Uhr/ZDF und Eurosport).

Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Julia Kink landeten abgeschlagen im Feld.

Selina Grotian fehlt weiter

Preuß hatte nach einer Doppelinfektion mit Corona und Influenza den Weltcup in Hochfilzen auslassen müssen. Für sie geht es mit Blick auf die Olympischen Spiele im Februar um einen neuen Formaufbau.

Die ebenfalls mit dem Coronavirus infizierte Selina Grotian ist dagegen nach ihrer Pause in Hochfilzen weiterhin nicht dabei. Sie soll im Anfang Januar beim Heim-Weltcup in Oberhof wieder dabei sein.