Weltcup: Biathlet Zobel knackt Olympia-Norm - Samuelsson siegt

Auf den letzten Drücker erfüllt sich David Zobel seinen Olympia-Traum. Im Sprint von Ruhpolding schafft es aber kein deutscher Skijäger auf das Podest. Es siegt ein Schwede.
Ruhpolding - David Zobel hat sich als vierter deutscher Biathlet das Olympia-Ticket gesichert. Der 29-Jährige wurde beim Heim-Weltcup in Ruhpolding im Sprint als bester Deutscher Neunter und schaffte damit sein zweites Top-15-Ergebnis. Zobel blieb ohne Strafrunde und hatte nach zehn Kilometern 47,6 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Schweden Sebastian Samuelsson.