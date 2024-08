Weltberühmtes Skelett: Der Neandertaler, der seiner Art den Namen gab

5 So muss er ausgesehen haben: Experte Ralf W. Schmitz vor einer Nachbildung des 1856 entdeckten Neandertalers. Foto: Oliver Berg/dpa

In Bonn kann man dem Original-Neandertaler in den Kopf schauen: Dort liegt das Exemplar, das der frühen Menschenart ihren Namen gegeben hat. Über den Mann sind faszinierende Einzelheiten bekannt.











Bonn - Sehr vorsichtig greift Ralf Schmitz in die geöffnete Museumsvitrine. "Ich habe jedes Mal wieder Herzklopfen dabei", sagt der Archäologe und Prähistoriker. "Das Schädeldach ist das bedeutendste Fundstück überhaupt, weil es am eindeutigsten ist." Die dicken Wülste über den Augen, die fliehende Stirn, der flache Schädel – all das zeigt, dass man es hier nicht mit den Überresten eines gewöhnlichen Menschen zu tun hat.