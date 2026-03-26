Weltberühmtes Festival: Warum Bayreuth ein kleines Festspielhaus errichtet

Die Opern Wagners sind schwere Kost für die kulturelle Elite? Zum Festspieljubiläum will Intendantin Katharina Wagner dagegenhalten – und installiert ein eigenes Programm für Kinder und Jugendliche.
Bayreuth - Ein eigenes kleines Festspielhaus, der "Ring" als Kinderoper, mehr als 100 weitere Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche – und einen Escape-Room, um das Rheingold zu retten: Die Bayreuther Festspiele widmen sich im Jubiläumsjahr ausgiebig dem Nachwuchs. Festival-Chefin Katharina Wagner sagte, das Education-Programm sei massiv ausgebaut worden. Das weltberühmte Festival feiert in diesem Sommer 150 Jahre Festspiele in Bayreuth.