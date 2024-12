Die Schauspielerin Olivia Hussey ist tot. Wie in einem Statement auf ihrem Instagram-Account mitgeteilt wurde, verstarb die britische Darstellerin am 27. Dezember 2024 "friedlich zu Hause, umgeben von ihren Liebsten" im Alter von 73 Jahren.

"Olivia war ein bemerkenswerter Mensch, deren Wärme, Weisheit und pure Güte das Leben aller berührte, die sie kannten", heißt es in der Mitteilung ihrer Familie. Die am 17. April 1951 in Buenos Aires geborene Schauspielerin führte demnach "ein Leben voller Leidenschaft, Liebe und Hingabe an die Kunst, Spiritualität und Güte gegenüber Tieren."

Weltberühmt durch "Romeo und Julia"

Ihren großen Durchbruch feierte Hussey 1968 als Julia in Franco Zeffirellis "Romeo und Julia". Die Verfilmung des Shakespeare-Klassikers sorgte für Aufsehen, da erstmals Darsteller gewählt wurden, die dem tatsächlichen Alter der Shakespeare'schen Figuren nahekamen. Hussey war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten gerade einmal 16 Jahre alt.

"Es passierte alles so schnell", erinnerte sich die Schauspielerin 2018 im Interview mit dem "People"-Magazin. "Es war ein über Nacht einsetzender Ruhm, auf den ich nicht vorbereitet war." Dennoch blieb sie der Schauspielerei treu und war unter anderem in "Jesus von Nazareth" (1977) und Stephen Kings "Es" (1990) zu sehen.

Eine kämpferische Seele

2008 wurde bei Hussey Brustkrebs diagnostiziert. Nach einer Mastektomie trat die Krankheit zunächst in Remission, doch 2018 wurde ein neuer Tumor entdeckt. Trotz dieser gesundheitlichen Rückschläge blieb sie bis zuletzt optimistisch und lebensbejahend.

Die Schauspielerin hinterlässt ihren Ehemann David Glen Eisley, mit dem sie seit 1991 verheiratet war, ihre drei Kinder Alex, Max und India sowie ihren Enkel Greyson. "Während wir um diesen immensen Verlust trauern, feiern wir auch Olivias bleibenden Einfluss auf unser Leben und die Branche", so die Familie in ihrem Statement.