Welt-Sepsis-Tag: Unterschätzte Gefahr – RKH Kliniken klären über Blutvergiftung auf

Der 13. September gilt als Welt-Sepsis-Tag. Daran beteiligen sich auch die Pflegeteams der RKH Kliniken im Kreis Ludwigsburg und stehen für Fragen und Informationen bereit.
Was ist eigentlich eine Blutvergiftung? Der 13. September gilt als Welt-Sepsis-Tag, an dem die Aufklärung über diese Erkrankung im Mittelpunkt stehen soll. Auch die RKH Gesundheit im Kreis Ludwigsburg beteiligt sich aktiv: Bereits am Freitag, 12. September, informieren Pflegefachpersonen an den verschiedenen Klinikstandorten Patientinnen und Patienten, Besucher, Angehörige und Mitarbeitende über diese lebensbedrohliche Erkrankung.