Welt-Alzheimertag in Stuttgart: Wie ein Demenz-Netzwerk sein Jubiläum feiert

Das Netzwerk „Gemeinsam für ein Demenzfreundliches Bad Cannstatt“ wird zehn Jahre alt und feiert mit verschiedenen Veranstaltungen.
In diesem Jahr feiert das Netzwerk „Gemeinsam für ein Demenzfreundliches Bad Cannstatt“ seinen 10. Geburtstag. Anlässlich des Jubiläums und des Welt-Alzheimertags plant das Netzwerk am 20. September verschiedene Aktionen. In der Cannstatter katholischen Kirche St. Martin in der Brückenstraße 22 findet um 15.30 Uhr ein Konzert mit dem Klarinettisten Dirk Altmann und einem Streicher-Ensemble des SWR-Symphonie-Orchesters statt.