Welt-Alzheimertag am 21. September: Wenn Demenzpatienten plötzlich verschwinden – und keiner merkt es sofort

Was passiert, wenn orientierungslose Patienten plötzlich die Klinik verlassen? Am Welt-Alzheimertag rückt ein Problem in den Fokus, das auch im Rems-Murr-Kreis Realität ist.
Plötzlich ist er weg. Ein Patient mit Demenz verlässt das Krankenhaus, ohne dass es jemand merkt. Kein Abschied, keine Zielangabe, kein Hinweis. Erst beim nächsten Rundgang bemerkt eine Pflegekraft: Das Bett ist leer. Solche Situationen sind in den Rems-Murr-Kliniken nicht die Regel, kommen aber vor. Der 21. September ist Welt-Alzheimertag – ein internationaler Aktionstag, der auf solche Herausforderungen aufmerksam macht.