Welt-Aids-Tag: Kürzungen bei HIV treffen Frauen und Kinder besonders stark

Große Fortschritte im Kampf gegen HIV drohen durch Finanzkürzungen verloren zu gehen - und damit auch die Hoffnung auf eine Aids-freie Welt. Millionen zusätzliche Infektionen drohen.
Berlin - Im Kampf gegen HIV und Aids gab es über Jahre große Erfolge - die nun durch dramatische Kürzungen in der globalen Finanzierung der HIV-Bekämpfung zunichtegemacht werden könnten. Besonders hart getroffen würden Frauen und Kinder in Afrika südlich der Sahara, erklärte die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) zum Welt-Aids-Tag. 63 Prozent der Neuinfektionen in der Region beträfen Frauen und Mädchen.