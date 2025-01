WellChild Awards stehen an: Projekt liegt ihm am Herzen: Prinz Harry sendet Überraschungsvideo

Projekt liegt ihm am Herzen: Prinz Harry sendet Überraschungsvideo

WellChild Awards stehen an

1 Prinz Harry setzt sich für WellChild ein. Foto: Selcuk Acar / Anadolu/ABACAPRESS/ddp images

Prinz Harry ist in einem am Dienstag veröffentlichten Video zu sehen, mit dem er eine Wohltätigkeitsorganisation in seiner britischen Heimat unterstützt. Zu einem besonderen Jubiläum sendet er eine wichtige Botschaft.











Link kopiert



Prinz Harry (40) geht unermüdlich seiner wohltätigen Arbeit nach. Die Wohltätigkeitsorganisation WellChild, die sich um schwerkranke Kinder und Jugendliche im Vereinigten Königreich kümmert, hat zu einem besonderen Anlass eine Botschaft des Royal veröffentlicht. Das Video, das an diesem Dienstag unter anderem bei Instagram verbreitet wurde, zeigt den 40-Jährigen in einem legeren Hemd und offenbar im Außenbereich seines Zuhauses in Montecito.