Wellarium in Steinheim an der Murr

1 Der Spanner fotografierte die Mutter und ihre Tochter mit Blitzlicht. (Symbolbild) Foto: imago/fStop Images/Halfdark

Eine Mutter und ihre vier Jahre alte Tochter befinden sich in der Familienumkleide im Steinheimer Wellarium, als sie plötzlich von einem Unbekannten von unter der Trennwand fotografiert werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Steinheim an der Murr - Ein bislang unbekannter Spanner hat am Montag, 12. Juli, eine Frau und ihre vier Jahre alte Tochter in einer Umkleidekabine des Wellariums in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) fotografiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, hielten sich die Frau und ihr Kind gegen 16.25 Uhr in der Familienumkleide auf, als der Unbekannte in einer angrenzenden Einzelkabine zunächst unter der Trennwand durchschaute und schließlich die beiden mit Blitzlicht fotografierte. Als die Frau dies bemerkte, schaute sie sofort nach, konnte allerdings niemanden mehr entdecken.

Besucher, die zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges im Umkleidebereich wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07144/82306-0 bei der Polizei zu melden.