Die Stiftung Warentest hat alle in Deutschland zugelassenen Abnehmspritzen bewertet. Das Ergebnis: Nur zwei Wirkstoffe sind nach Angaben der Tester geeignet.
Die Stiftung Warentest hat alle in Deutschland zugelassenen Medikamente zur Gewichtsabnahme getestet: insgesamt 17 Präparate in sämtlichen verfügbaren Dosierungen. Wobei: In den Medikamenten mit unterschiedlichen Namen kommen letztlich nur vier Wirkstoffe zum Einsatz. Zwei davon halten die Tester für geeignet, um Gewicht zu verlieren. Von den beiden anderen rät die Stiftung Warentest ab.