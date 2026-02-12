Der Earthshot Prize von Prinz William gerät wegen Verbindungen eines Gründungspartners zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein unter Druck. Eine Anti-Monarchie-Gruppe hat die Wohltätigkeitsorganisation bei der britischen Charity Commission gemeldet.
Es ist ein Skandal, der immer weitere Kreise zieht: Nicht nur Prinz Andrew (65), sondern nun auch der britische Thronfolger Prinz William (44) muss sich unbequemen Fragen rund um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) stellen. Im Zentrum steht diesmal sein Vorzeigeprojekt, der Earthshot Prize - jene Preisverleihung für Umweltinitiativen, die William 2020 ins Leben rief und die ihm international Anerkennung einbrachte.