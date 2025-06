1 Zecken können den Erreger der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen, eine virusbedingte Hirnhaut- oder Gehirnentzündung. Foto: Marijan Murat/dpa

Mit dem Beginn der Sommerferien rollt die Urlaubswelle an. Viele suchen Entspannung in der Heimat zwischen Ostsee und Alpen. Doch auch dort lauern Gesundheitsgefahren.











Am Strand planschen, in der Sonne aalen, ins Meer abtauchen: Das ist Sommerurlaub pur. Wer denkt in der schönsten Zeit des Jahres schon an tödliche Gefahren? In den Tropen oder Australien? Klar! Aber in Deutschland? Doch auch in der Heimat lauern Gefahren für die Gesundheit, wie folgende Übersicht zeigt: