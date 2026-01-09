Welche Sätze sagen Narzissten? (Weiblicher Narzissmus)

Vulnerable Narzissten fühlen sich minderwertig und manipulieren ihr Umfeld mit Schuldumkehr und Missgunst. Warum diese Form des Narzissmus oft bei Frauen auftritt.
Sie sind in Chefetagen oder hohen Ämtern zu finden, lieben den großen Auftritt, fühlen sich durch Kritik grundsätzlich gekränkt und schauen auf andere herab: Narzissten. Der Typus, der uns medial am häufigsten begegnet ist der grandiose Narzissmus. Eine zweite Seite des Narzissmus gerät dabei meist aus dem Blick, weil sie unbekannter ist, der vulnerable Narzissmus.