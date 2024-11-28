Welche Rolle Frauen im frühen Christentum spielten

Frauen in der Kirche? Da denkt man zuerst an die fleißigen Helferinnen in den Pfarrgemeinden, an fromme Ordensfrauen und an solche Frauen, die Opfer der kirchlichen Inquisition wurden. Doch welche Rolle spielten weibliche Gläubige in der frühen Kirche? Eine Spurensuche.
Wie verlief die Geschichte des Christentums in den ersten sechs bis acht Jahrhunderten nach seiner Entstehung? Welche Ideen und Debatten prägten diese Zeit, in der die neue Religion immer mehr in die Lebens- und Glaubenswelten des Judentums und des Römischen Reichs hineinwuchs? Und welche unterschiedlichen Denkströmungen gab es innerhalb des Christentums selbst?