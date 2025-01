Die Großbrände in Kalifornien betreffen auch viele Hollywood-Promis. Einige der größten Stars haben ihre Häuser verloren. Wer ist darunter?

Etwa 10.000 Gebäude sind Medienberichten zufolge den verheerenden Bränden rund um Los Angeles zum Opfer gefallen. Zeitweise kämpfte die Feuerwehr in der Millionenmetropole gegen mindestens fünf größere Feuer gleichzeitig.

Mindestens zehn Personen sind ums Leben gekommen, Tausende haben ihr Heim verloren und stehen vor dem Nichts. Darunter sind auch viele Prominente – denn in der Stadt der Engel haben sich seit jeher die Reichen und Schönen angesiedelt. Hollywood und der fantastische Blick auf den Pazifik sei Dank.

Diese Menschen trifft es finanziell zwar weniger hart als den Rest, tragisch ist es aber auch für sie. Zumal sie für ihre Immobilien im Norden von Los Angeles horrende Preise gezahlt haben. Laut Berichten kosten die Häuser im Gebiet zwischen Santa Monica and Malibu, wo die heftigsten Feuer wüteten, im Schnitt 4,5 Millionen US-Dollar.

Welche Pomi-Villen sind abgebrannt?

Ihr Haus im TV niederbrennen, sah Paris Hilton. Der zugehörige Post auf Social Media erhielt viel Beachtung. „In diesem Haus haben wir so viele wertvolle Erinnerungen geschaffen. Hier machte Phoenix seine ersten Schritte und wir träumten davon, mit London unvergessliche Erinnerungen fürs Leben zu schaffen“, schrieb die Hotel-Erbin.

Komiker Billy Crystal und seine Frau Janice haben ihr Zuhause ebenfalls verloren. „Janice und ich lebten seit 1979 in unserem Haus. Wir haben hier unsere Kinder und Enkel großgezogen. Jeder Zentimeter unseres Hauses war voller Liebe. Schöne Erinnerungen, die man nicht wegnehmen kann“, zitierte CNN den 76-Jährigen.

Mel Gibson hat Haus verloren

Auch einer der größten Hollywood-Schauspieler hat sein Haus verloren: Mel Gibson war in einem anderen Bundesstaat, als sein Haus in Malibu in Flammen aufging. Dort lebte der Schauspieler („Braveheart“) 15 Jahre lang. Immerhin: seine Hühnchen hätten überlebt, und wurden „keine Brathähnchen“, sagte Gibson.

Melissa Rivers, Tochter der 2014 verstorbenen Schauspielerin Joan Rivers, meldete sich über Instagram. Ihr Haus sei Opfer der Flammen geworden. Sie sei dankbar, dass die Familie gesund sei.

Häuser von Hollywood-Größen komplett zerstört

Laut Berichten stand das Haus von Schauspieler John Goodman („The Big Lebowski“, „Flintstones“) in einem Gebiet, das mit am schwersten getroffen wurde. Von dem Anwesen sei nur noch der „Pool mit schwarzem Wasser“ und eine „Haufen Schutt und Asche“ übrig.

Hier wüteten die Feuer in und um Los Angeles. Foto: dpa/dpa-infografik GmbH

Waldbrand-Horror für Anthony Hopkins

Laut der „ Daily Mail“ hat auch Oscar-Gewinner Anthony Hopkins („Das Schweigen der Lämmer“) sein Zuhause nahe Los Angeles verloren. Bilder sollen zeigen, dass lediglich das Tor und eine Wand stehen geblieben sind.

Auch das Haus von Jeff Bridges („Crazy Heart“, „True Grit“, „The Big Lebowski“) ist demnach abgebrannt. Das Haus sei „seit Generationen“ im Familienbesitz gewesen – der 75-Jährige habe es mit seinem Bruder und seiner Schwester geerbt.

Sieben Millionen Dollar soll das Haus von Schauspieler Adam Brody („O.C. California“) und seiner Ehefrau Leighton Meester gekostet haben. Das Paar lebte dort mit seinen zwei Kindern. Auch von Anna Faris’ Villa („Scary Movie“) blieb nur Schutt übrig.

Miles Teller („Whiplash“, „Top Gun“) und Ehefrau Keleigh haben ihr Haus vor nicht allzu langer Zeit für mehrere Millionen Dollar erworben. Nun ist davon nichts mehr übrig.

Die Feuer haben ganze Viertel dem Erdboden gleichgemacht. Foto: dpa/Mark J. Terrill

Hollywood-Promis, die ihre Häuser verloren haben:

Spencer Pratt und Heidi Montag (Reality-TV-Stars)

Milo Ventimiglia (Schauspieler; „This is Us“)

Denise Crosby („Star Trek: Die nächste Generation“)

Jamie Chung (“Hangover 2“, „Sin City“) und Bryan Greenburg

Candy Spelling (Autorin)

Tina Knowles (Schwester von Beyonce)

Diane Warren (Songschreiberin)

Eugene Levy (“American Pie“)

Ricki Lake (ehemalige Talk-Masterin)

Mandy Moore (Schauspielerin und Musikerin)

Jhene Aiko (Sängerin)

James Woods (“Das Attentat“)

Mark Hamill (“Star Wars“)

John C. Reilly (“Stiefbrüder“)

Yolanda Hadid

Cobie Smulders (“How i met your mother“)

Mutmaßlich sind weitere Promi-Anwesen von der Feuerwalze überrollt worden. Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis kämpfte bei einem Fernsehauftritt mit den Tränen, sehr viele ihrer Bekannten hätten ihr Zuhause verloren, sagt sie. In der stark betroffenen Gegend Pacific Palisades haben auch Stars wie Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Tom Hanks und Reese Witherspoon Häuser.