Ein häufiges Missverständnis ist, dass Katzen komplett farbenblind sind – das ist jedoch nicht der Fall. Sie haben zwar ein eingeschränkteres Farbspektrum, aber sie können einige Farben durchaus erkennen.

Farbspektrum der Katzen – Blau & Gelb, aber kein Rot

Katzenaugen besitzen zwei Arten von Farbrezeptoren, sogenannte Zapfen, die vor allem auf Blau- und Gelbtöne reagieren. Im Gegensatz zu Menschen, die drei Zapfenarten haben und daher ein breiteres Farbspektrum sehen können, fehlt Katzen die Fähigkeit, Rottöne zu erkennen. Rot erscheint für Katzen wahrscheinlich als eine Graunuance oder wird überhaupt nicht wahrgenommen. Dies führt dazu, dass die Welt für Katzen hauptsächlich in Blau-, Gelb- und Grüntönen erscheint.

Die Wahrnehmung von Kontrasten

Obwohl Katzen Farben nicht so intensiv und vielfältig sehen wie Menschen, haben sie eine bemerkenswerte Fähigkeit, Hell-Dunkel-Kontraste wahrzunehmen. Dies ist besonders in der Dämmerung nützlich, wenn sie auf die Jagd gehen. Katzen können Unterschiede in der Helligkeit und Sättigung erkennen, was ihnen hilft, Beute besser zu verfolgen und sich in ihrer Umgebung zurechtzufinden.

Anpassungen an schlechte Lichtverhältnisse

Katzenaugen sind hervorragend an schlechte Lichtverhältnisse angepasst. Dank einer hohen Anzahl von Stäbchen in ihren Augen, die für die Wahrnehmung von Helligkeit zuständig sind, können sie auch bei sehr wenig Licht noch gut sehen. Ein besonderes Merkmal des Katzenauges ist das Tapetum lucidum, eine reflektierende Pigmentschicht hinter der Netz- bzw. Aderhaut, die das einfallende Licht verstärkt und den Katzen in der Dunkelheit einen entscheidenden Vorteil verschafft. Dieses Phänomen erklärt auch, warum Katzenaugen im Dunkeln leuchten, wenn sie von Licht angestrahlt werden. Die Schwelle zu dem, was als „dunkel“ empfunden wird, liegt bei Katzen siebenmal niedriger als beim Menschen.

Verhalten und Umgebungsgestaltung

Das Farbsehen beeinflusst auch das Verhalten von Katzen. Sie orientieren sich stark an Bewegungen und weniger an Farben, weshalb Spielzeug in Blau- oder Grüntönen eher ihre Aufmerksamkeit erregt als rote oder orangefarbene Objekte. Insgesamt lässt sich sagen, dass Katzen zwar Farben sehen können, ihre Wahrnehmung jedoch stark von der des Menschen abweicht. Ihre Welt ist weniger farbenfroh, aber dafür bestens an ihre Bedürfnisse als dämmerungsaktive Jäger angepasst.

