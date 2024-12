Geldautomaten werden immer seltener. Zum Glück kann mittlerweile an den Kassen der meisten Supermärkte Geld abgehoben werden. Welche Supermärkte und Discounter Bargeld auszahlen, haben wir hier zusammengefasst.

Bargeld verschwindet zunehmend aus dem täglichen Leben, weshalb auch immer mehr Banken ihre Filialen schließen (1). Der nächste gebührenfreie Geldautomat ist daher für viele oft mit einem Umweg verbunden. Gänzlich verzichten lässt sich auf Bargeld im Alltag allerdings noch nicht. Praktisch ist daher die Option in Supermärkten Bargeld abzuheben.

Diese Discounter & Supermärkte zahlen Bargeld aus:

Viele Discounter bieten mittlerweile die Möglichkeit, bei Einkäufen mit einem bestimmten Mindestwert auch an der Kasse Bargeldauszahlung von der zur Zahlung verwendeten Bankkarte zu leisten. Die praktische Option wird von immer mehr Discountern angeboten. In diesen Supermärkten und Discountern kann man Geld abheben:

Aldi-Nord – Ab Mindesteinkauf von 1,- €

Bei Aldi-Nord kann in allen Filialen Bargeld an der Kasse ausgezahlt werden. Ab einem Einkauf von 1,- € können in 10 €-Schritten maximal 200,- € abgehoben werden. Abhebungen sind mit EC-/ Giro-/ oder Kreditkarten möglich.

Aldi-Süd – Ab Mindesteinkauf von 5,- €

Bei Aldi-Süd kann ab einem Mindesteinkauf von 5,- € ebenfalls Bargeld bis zu 200,- € ausgezahlt werden. Das Abheben von Bargeld ist sowohl mit EC- als auch mit Kreditkarten möglich.

Lidl – Ab Mindesteinkauf von 5,- €

Bei Lidl kann ab einem Mindesteinkaufswert von 5,- € an jeder Kasse Bargeld gebührenfrei abgehoben werden. Die Abhebung ist nur mit EC-Karten und nicht mit Kreditkarten möglich. Der Höchstbetrag liegt bei 200,- €.

Netto – Ab Mindesteinkauf von 10,- €

Die Discounter-Kette Netto bietet ein gebührenfreies Abheben ab einem Mindesteinkauf ab 10,- € an. Wie bei allen anderen Supermärkten liegt der Höchstbetrag bei 200,- €. Möglich ist der Auszahl-Service sowohl mit EC- als auch Kreditkarten.

Penny – Mindesteinkauf von 0,01 €

Penny-Supermärkte bieten eine Bargeldauszahlung bereits ab einem Mindesteinkaufswert von 1 Cent an. Die Auszahlungen sind ebenfalls gebühren frei und bis zu einem Betrag von 200,- € möglich. Bargeldauszahlungen sind nur mit Girocard möglich.

EDEKA – Mindesteinkauf von 20,- €

An EDEKA-Kassen kann ab einem Mindesteinkauf von 20,- € Bargeld mit EC- und Girokarten abgehoben werden. Der Maximalbetrag liegt bei 200,- €. Die Abhebung ist gebührenfrei und nicht mit Kreditkarten möglich.

Kaufland – Mindesteinkauf von 10,- €

Kaufland bietet seinen Kunden ebenfalls einen Abhebeservice ab einem Mindesteinkaufswert von 10,- € an. Die Abhebung funktioniert nur mit Girocard, ist gebührenfrei und bis zu einem Betrag von 200,- € möglich.

Nahkauf – Mindesteinkaufswert von 0,01 €

In Nahkauffilialen kann bereits ab einem Einkaufswert von 1 Cent Geld abgehoben werden. Die Auszahlungen sind nur mit Girocard möglich. Der Service ist gebührenfrei und der Maximalbetrag liegt bei 200,- €.

Rewe – Mindesteinkaufswert von 0,01 €

In Rewe-Märkten kann an den Kassen ebenfalls Geld abgehoben werden. Der Service ist gebührenfrei und ab einem Einkaufswert von 1 Cent möglich. Der Maximalbetrag liegt bei 200,- € und Voraussetzung ist die Zahlung mit einer Girocard.

Norma – Mindesteinkaufswert von 10,- €

Bei Norma kann ab einem Einkaufswert von 10,- € Bargeld ausgezahlt werden. Beträge werden bis 200,- € ausbezahlt und sind mit EC- oder Girocard möglich. Der Service ist auch hier gebührenfrei.