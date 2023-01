6 Die Polizei rechnet am Dienstagmorgen mit einem Verkehrschaos. Foto: 7aktuell.de/ NR/7aktuell.de | NR

Nach dem Brandalarm im Engelbergtunnel hat die Polizei nun auch wieder eine Fahrspur in Richtung Heilbronn freigegeben. Es werde jedoch weiterhin zu erheblichen Verkehrsproblemen auf der A81 und A8 kommen.















Wegen eines Alarms ist der Engelbergtunnel, durch den die Autobahn 81 zwischen Heilbronn und Stuttgart verläuft, in beide Richtungen gesperrt worden. Auf der A81 und der A8 bildeten sich am Montag deswegen kilometerlange Staus. Erst am späten Abend wurde eine Fahrspur im Tunnel in Richtung Stuttgart wieder freigegeben, am Dienstagmorgen folgte ein Fahrstreifen in Richtung Heilbronn.

Polizei geht von technischer Störung aus

Wie ein Sprecher mitteilte, war am Montag ein Brandalarm eingegangen. Der Tunnel wurde daraufhin automatisch in beide Richtungen gesperrt: Die Ampeln vor dem Tunnel schalteten auf Rot und die Schranken schlossen sich. Die Feuerwehr überprüfte den Tunnel, fand jedoch keinen Brandherd. Die Polizei ging deshalb von einer technischen Störung im Tunnel aus, deren Ursache aber zunächst ungeklärt blieb.

Nach Angaben der Polizei sollte ein Techniker die Störung im Laufe des Vormittags beheben. Daher sei am Dienstagmorgen mit erheblichen Beeinträchtigungen im Berufsverkehr zu rechnen. Es wurden örtliche Umleitungen eingerichtet. Ortskundige Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.