Bela Bajaria, Content-Chefin bei Netflix, widerspricht Berichten über einen Bruch mit Prinz Harry und Herzogin Meghan. Gemeinsam habe man "noch immer Filme in Entwicklung".
Bela Bajaria (56), die bei Netflix als Content-Chefin arbeitet, hat Medienberichte über einen Bruch des Streamingdienstes mit Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) scharf zurückgewiesen. "Glaubt nicht alles, was ihr lest", mahnte die Chief Content Officer des Unternehmens laut "The Hollywood Reporter" in Reaktion auf einen Bericht des Branchenmediums "Variety", das von einem handfesten "Zerwürfnis" mit den Sussexes berichtet hatte.