Bela Bajaria, Content-Chefin bei Netflix, widerspricht Berichten über einen Bruch mit Prinz Harry und Herzogin Meghan. Gemeinsam habe man "noch immer Filme in Entwicklung".

Bela Bajaria (56), die bei Netflix als Content-Chefin arbeitet, hat Medienberichte über einen Bruch des Streamingdienstes mit Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) scharf zurückgewiesen. "Glaubt nicht alles, was ihr lest", mahnte die Chief Content Officer des Unternehmens laut "The Hollywood Reporter" in Reaktion auf einen Bericht des Branchenmediums "Variety", das von einem handfesten "Zerwürfnis" mit den Sussexes berichtet hatte.

Bajaria betonte demnach, die Zusammenarbeit mit dem Paar sei nach wie vor aktiv: "Wir haben noch immer eine Beziehung zu ihnen, wir haben Filmprojekte mit ihnen in der Entwicklung, eine großartige Dokumentation gemeinsam mit ihnen, und sie haben weitere Entwicklungsprojekte auf der TV- und Filmseite." Auch ein Netflix-Sprecher hatte die "Variety"-Berichterstattung zuvor als "absolut unzutreffend" bezeichnet.

Aber: Deals zurückgefahren, Eigenmarke aufgegeben

Trotz aller Dementis barg die jüngste Vergangenheit zumindest deutliche Veränderungen der gemeinsamen Geschäftsbeziehungen. Im August 2025 stufte Netflix den ursprünglich üppigen Gesamtvertrag mit dem Paar auf ein sogenanntes First-Look-Deal zurück - also auf eine Vereinbarung, die dem Streamingdienst lediglich ein Erstzugriffsrecht auf neue Projekte einräumt, aber keinerlei Exklusivität mehr garantiert. Vorausgegangen waren Produktionen wie die Dokumentationen "Harry & Meghan" sowie "Polo" und das Format "With Love, Meghan".

Anfang März kam dann der nächste Einschnitt: Netflix zog sich - wie jedoch von vorneherein geplant war, betonte man - als Geschäftspartner aus Meghans Lifestyle-Marke "As Ever" zurück.

"Variety" berichtet von interner Ungeduld

Kurz nachdem der Rückzug aus "As Ever" bekannt geworden war, veröffentlichte "Variety" einen ausführlichen Bericht, der die angebliche Stimmung hinter den Kulissen beschreibt. Demnach soll Netflix intern zunehmend frustriert über die schwache Resonanz der gemeinsamen Projekte gewesen sein - sowohl was Zuschauerzahlen als auch den Arbeitsstil und die Kommunikation des Paares betrifft.

"Variety" berichtete zudem, dass selbst Netflix-Co-CEO Ted Sarandos, der als direkter Nachbar der Sussexes in Montecito lebt, die Geduld mit dem Paar verloren haben soll. Bajaria entgegnete solchen Darstellungen trocken: "Deals kommen und gehen ständig, und wir verlängern so viele Verträge nicht, was aber aus naheliegenden Gründen nicht annähernd so viel Presse bekommt. Da gibt es also keine pikante Geschichte."