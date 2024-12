Weiterführende Schulen in Stuttgart: Welche Schule passt? – alle Tage der offenen Tür im Überblick

Weiterführende Schulen in Stuttgart

1 Welche Schule soll es sein? Diese Frage stellt sich für etwa 4500 Kinder und ihre Familien in Stuttgart. Foto: wel/wel

Die Liste der weiterführenden Schulen in Stuttgart ist lang. Eine Online-Broschüre der Stadt gibt einen Überblick und listet alle wichtigen Termine auf.











Von der Bismarck-Werkrealschule bis zur Schickhardt-Gemeinschaftsschule, vom Dillmann-Gymnasium bis zur Rilke-Realschule und der Margarete-Steiff-Schule – die Liste der weiterführenden Schulen in städtischer Trägerschaft ist ellenlang. Dazu kommen die privat geführten Schulen. Für rund 4500 Viertklässlerinnen und -klässler und ihre Familien steht nun die Entscheidung an, welche davon es für die kommenden Jahre sein soll. Die Anmeldung an den Schulen findet von 10. bis 13. März 2025 statt.