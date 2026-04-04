Der Krebs von Patrice Aminati breitet sich aus. Sie berichtet von neuen Metastasen in mehreren Organen, zeigt sich aber kämpferisch. "Ich möchte weiterleben", betont sie.
Vor rund drei Jahren erhielt Patrice Aminati (30) die Diagnose schwarzer Hautkrebs. Die Öffentlichkeit hält sie mit Gesundheitsupdates auf dem Laufenden. Nun musste sie schlechte Nachrichten mitteilen. In der SWR-Sendung "Nachtcafé" erklärte sie, dass es "gute Phasen" gebe, in denen der Krebs "in Schach gehalten werden" könne. Durch bestimmte, bislang nicht näher bekannte Auslöser könne sich dies jedoch ändern, "da kommt es zurück", so Aminati.