Weiteres Projekt für Netflix: Prinz Harry und Herzogin Meghan produzieren neue Rom-Com

Prinz Harry und Herzogin Meghan bauen ihr Netflix-Imperium weiter aus. Ihre Produktionsfirma Archewell wird den Bestseller "The Wedding Date" von Jasmine Guillory verfilmen.
Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben das nächste Projekt mit Streamingpartner Netflix an Land gezogen. Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, wird ihre Produktionsfirma Archewell den Bestseller "The Wedding Date" von Autorin Jasmine Guillory (50) adaptieren. Neben dem royalen Ehepaar fungiert Tracy Ryerson als weitere Produzentin.