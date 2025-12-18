Weiteres Projekt für Netflix: Prinz Harry und Herzogin Meghan produzieren neue Rom-Com

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben das nächste Projekt mit Streamingpartner Netflix an Land gezogen. Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, wird ihre Produktionsfirma Archewell den Bestseller "The Wedding Date" von Autorin Jasmine Guillory (50) adaptieren. Neben dem royalen Ehepaar fungiert Tracy Ryerson als weitere Produzentin.

Für das Drehbuch konnte Netflix eine echte Größe gewinnen: Tracy Oliver, die 2017 mit der Komödie "Girls Trip" Geschichte schrieb. Sie war damals die erste Schwarze Frau, deren Drehbuch einen Film hervorbrachte, der weltweit mehr als 100 Millionen Dollar einspielte. Seitdem hat Oliver unter anderem "Little", "The Sun Is Also a Star" und die Horror-Komödie "The Blackening" verfasst.

Der Roman "The Wedding Date" erzählt die Geschichte einer karriereorientierten politischen Strategin, die längst nicht mehr an die Liebe glaubt. Eine zufällige Begegnung im Fahrstuhl ändert alles: Sie gibt sich als Hochzeitsbegleitung eines Fremden aus - und entdeckt dabei, dass Liebe manchmal genau dann auftaucht, wenn man am wenigsten damit rechnet. Das Buch erschien im Januar 2018 und markiert den Auftakt von Guillorys erfolgreicher "Wedding Date"-Reihe.

Die Zusammenarbeit zwischen den Sussexes und Netflix reicht bis ins Jahr 2020 zurück. Dieses Jahr verlängerten Harry und Meghan ihre kreative Partnerschaft mit dem Streamingdienst durch einen First-Look-Deal. "Das ist auch deshalb spannend, weil wir dadurch die Flexibilität haben, zuerst zu unseren Partnern zu gehen und gleichzeitig Inhalte zu verkaufen, die vielleicht nicht zu Netflix passen, aber anderswo ihren Platz finden", sagte die Herzogin bei einem Termin im Oktober. Der neue Deal bedeutet somit: Netflix hat weiterhin Vorrang, wenn es um neue Projekte von Meghan und Harry geht, das Exklusivrecht entfällt aber.

Weitere Projekte in der Pipeline

Aus der ursprünglichen und neu vereinbarten Kooperation sind bereits zahlreiche Produktionen entstanden: von der Dokumentation "Harry & Meghan" über die Invictus-Games-Serie "Heart of Invictus" bis hin zur Polo-Doku "Polo" und der Lifestyle-Show "With Love, Meghan". Gerade erst feierte die Weihnachts-Sonderfolge "With Love, Meghan: Holiday Celebration" Premiere.

Der Terminkalender von Archewell Productions soll weiter prall gefüllt sein. Neben "The Wedding Date" steht auch die Verfilmung von "Meet Me at the Lake" nach dem Bestseller von Carley Fortune auf dem Programm. Beide Royals sind zudem als Executive Producer an der Dokumentation "Cookie Queens" beteiligt, die ihre Premiere beim renommierten Sundance Film Festival feiern wird.