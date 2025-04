Logan Lerman wird Teil von "Only Murders in the Building"

Fans von "Only Murders in the Building" können sich auch in der fünften Staffel auf etliche Gaststars freuen. Nach Christoph Waltz und Renée Zellweger steht nun fest, dass Logan Lerman ebenfalls an Bord ist.











Logan Lerman (33) wird in der fünften Staffel von "Only Murders in the Building" mitspielen und damit die Riege der Stars erweitern.