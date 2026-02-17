Weiterer Schnee: Lawinengefahr in Europa bleibt hoch

Tödliche Lawinenabgänge in den Alpen: Warum in vielen Wintersportorten hohe Warnstufen gelten und welche Regionen besonders betroffen sind.
Davos/Wien - Angesichts üppiger Schneefälle bleibt die Lawinengefahr in vielen europäischen Wintersportregionen hoch. In einem Teil des Schweizer Kantons Wallis, in dem unter anderem der bekannte Skiort Crans-Montana liegt, wurde die höchste Lawinenwarnstufe ausgerufen, wie das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) im Davos mitteilte. Die Lawinen könnten mancherorts so weit vorstoßen, dass einige Häuser und Verkehrswege gefährdet sind.