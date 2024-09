Weiterer Rückzug: Spitze der Grünen Jugend will aus Partei austreten

Spitze der Grünen Jugend will aus Partei austreten

1 Die Spitze der Grünen Jugend zieht die Reißleine (Archivbild). Foto: Kay Nietfeld/dpa

Es ist ein weiterer Paukenschlag: Auch die Spitze der Grünen Jugend wirft hin. Und nicht nur das. Sie will die Partei ganz verlassen und einen neuen linken Jugendverband gründen.











Berlin - Der Vorstand der Grünen Jugend will nicht wieder kandidieren und Mitte Oktober geschlossen aus der Partei austreten. Das geht aus einem internen Brief an die Partei- und Fraktionsführung hervor, den alle zehn Vorstandsmitglieder der Nachwuchsorganisation unterzeichnet haben. Darin heißt es, diese Entscheidung sei bereits vor der Bekanntgabe des Rücktritts des Parteivorstandes getroffen worden.