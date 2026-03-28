Weiterer Einzelhändler vor dem Aus: Der Wein-Musketier in Degerloch macht dicht

Wein, Kultur und Begegnungen – viele Jahre hat Guido Keller in Degerloch einen Mix aus Weinhandel und Eventlocation betrieben. Doch zum Jahresende ist Schluss. Gibt es eine Nachfolge?

Die verschnörkelten Jugendstil-Säulen stammen aus einem Wiener Kaffeehaus, die historischen Bistrotische sind ebenso französisch wie die Jugendstil-Schiffsbar. Das Bild an der Wand, ein großformatiges Foto von Claus Rudolph, zeigt eine turbulente italienische Szene, und die aparte Blumenlampe auf der Theke stammt aus London. Guido Keller kann zu jedem Einrichtungsstück eine Geschichte erzählen.

Und er tut es auch. Der Inhaber von Wein-Musketier in Degerloch ist ein geselliger Typ, der gern ein Schwätzle hält. Ein Gläschen Wein, schöne Gespräche, ein bisschen Musik dazu, für ihn kann es kaum etwas Schöneres geben. „Ich liebe das Produkt, ich lieben Menschen, ich liebe Feiern, ich liebe Begegnungen“, sagt er und lächelt breit.

Guido Keller: „Ich liebe Begegnungen“

Guido Keller hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht – und 2006 in einem ehemaligen Autohaus am Rand von Degerloch Wein-Musketier eröffnet – ein Mix aus Weinhandlung und Eventlocation. Vor Ort kann man aus gut und gerne 150 internationalen Weinen wählen, außerdem gibt es dazu die passenden Snacks und diverse Spirituosen. Vor rund 20 Jahren hat der Mann aus Hoffeld seinen gut bezahlten Job in der Projektsteuerung bei Daimler hinter sich gelassen, um sich mit Anfang 50 noch mal neu zu erfinden und etwas zu machen, „für das ich brenne“.

In seinem Element: Guido Keller beim zehnjährigen Jubiläum seines Ladens. Foto: Sägesser

Und das sind Genuss und Kultur. Es erfülle ihn, sich dem Guten und dem Schönen hinzugeben. 30 bis 40 Veranstaltungen, von der After-Work-Party über das Weinseminar bis hin zur privaten Hochzeitsfete, richtet Guido Keller pro Jahr in seinem geräumigen Weindepot aus. Auch Konzerte finden regelmäßig statt. Gefeiert wird unter der großen Discokugel mitunter bis tief in die Nacht. „Wir haben hier keine Sperrstunde“, sagt er. Durch die Lage im Gewerbegebiet Tränke störe sich niemand an lauter Musik.

Wein-Musketier-Betreiber bedauert Aus

Doch in absehbarer Zeit wird es ruhiger werden. Der Genussmensch Guido Keller hört Ende dieses Jahres auf. Am 31. Dezember wird er seinen Laden schließen. Altershalber. 74 Jahre alt wird er dann sein. „Das passt, es ist rund“, sagt er. Der Mann, dessen Markenzeichen die Baskenmütze ist, die er vor Jahrzehnten auf einer Weinreise durch Umbrien von einem Winzer geschenkt bekommen hat, bedauert das Aus zwar, scheint aber mit seiner Entscheidung im Reinen zu sein.

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Zumal: Obwohl sich die Menschen in den Internet-Rezensionen zum Wein-Musketier fast schon überschlagen, muss der Inhaber auch bekennen, dass der Handel schwieriger geworden ist: Die Kundschaft kaufe heute mitunter weniger üppig ein, „die Leute trinken auch weniger Alkohol als früher“. Derzeit trage ihn sein zweites Standbein, die Kultur und die Events.

Guido Keller hofft, dass es vielleicht doch irgendwie weitergehen wird mit dem Wein-Musketier, dass sich jemand findet, der seine Nachfolge antreten und den Laden übernehmen will. Auch für die fünf Mitarbeitenden würde er sich freuen, sagt er. Noch läuft in dem Fachgeschäft aber alles normal weiter. Der Veranstaltungskalender ist gut gefüllt.

Am 2. April und am 7. Mai finden die nächsten After-Work-Weinpartys statt. Am 16. April ist eine Sonderweinprobe „Best of Bordeaux“, am 24. April beteiligt sich Keller sich an den 22. Französischen Wochen im Raum Stuttgart mit einem Konzert der Combo „Paris Hot Five“. Und am 22. Mai werden bei „Prickelnde Verführung“ diverse perlende Getränke ausgeschenkt. Im Herbst soll dann der Abverkauf der Einrichtungsgegenstände starten. Er lacht laut auf. „Das wird wieder ein Event.“