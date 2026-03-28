Weiterer Einzelhändler vor dem Aus: Der Wein-Musketier in Degerloch macht dicht

Wein, Kultur und Begegnungen – viele Jahre hat Guido Keller in Degerloch einen Mix aus Weinhandel und Eventlocation betrieben. Doch zum Jahresende ist Schluss. Gibt es eine Nachfolge?
Die verschnörkelten Jugendstil-Säulen stammen aus einem Wiener Kaffeehaus, die historischen Bistrotische sind ebenso französisch wie die Jugendstil-Schiffsbar. Das Bild an der Wand, ein großformatiges Foto von Claus Rudolph, zeigt eine turbulente italienische Szene, und die aparte Blumenlampe auf der Theke stammt aus London. Guido Keller kann zu jedem Einrichtungsstück eine Geschichte erzählen.