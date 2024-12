Weiterer Brand einer Gartenhütte in Reichenbach: Polizei prüft erste Hinweise auf Brandstiftung

9 Eine weitere Gartenhütte in Reichenbach hat gebrannt. Foto: Evelyn Scheer

Die Feuerwehr war am Montagabend beim Brand einer Gartenhütte in Reichenbach (Kreis Esslingen) im Einsatz. Laut Polizei gibt es Hinweise auf Brandstiftung. In diesem Bereich war in der Vergangenheit immer wieder Feuer ausgebrochen.











Link kopiert



Wieder ist in einer Gartenanlage in Reichenbach ein Feuer ausgebrochen. Am Montagabend ist die Feuerwehr in die Neuwiesenstraße ausgerückt, konnte dem Polizeibericht zufolge aber nicht verhindern, dass eine Gartenhütte vollständig ausbrannte. Es ist nicht der erste derartige Fall für die Einsatzkräfte in diesem Bereich der Gemeinde. Und es gibt laut Polizei erste Hinweise darauf, dass das Feuer gelegt wurde. Ob möglicherweise ein Bezug zu anderen Taten bestehe, dazu konnte Karsten Rempe, der Polizist vom Dienst beim zuständigen Polizeipräsidium Reutlingen, am Dienstagmittag keine Angaben machen.