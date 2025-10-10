Die Polizei meldet einen weiteren Autodiebstahl. In Korb wurde ein Audi SQ7 entwendet, der – wie bei einigen Taten in jüngster Zeit – mit dem Keyless-Go-System ausgestattet ist.

Die Diebstähle von hochwertigen, mit dem Keyless-Go-System ausgestatteten Autos häufen sich im Rems-Murr-Kreis. Nun meldet die Polizei einen Audi SQ7, der in der Nacht zum Freitag in Korb entwendet worden ist. In dieser Woche waren bereits die Diebstähle eines Audi Q7 und eines BMW X6 in Winnenden beziehungsweise Berglen bei der Polizei angezeigt worden.

Beim aktuellen Fall ist die Vorgehensweise der unbekannten Täter ähnlich wie in Winnenden und in Berglen. Laut der Polizei wurde in Korb der im Kleinheppacher Weg geparkte schwarze Audi SQ7 im Wert von rund 40.000 Euro im Zeitraum zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, gestohlen. An dem Fahrzeug war das Kennzeichen WN-RN 499 angebracht.

Die Waiblinger Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen, denen in der Nacht im Kleinheppacher Weg Ungewöhnliches oder Verdächtiges aufgefallen ist. Sie werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361/5800 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Aalen mitteilt, sind seit Anfang Oktober im Rems-Murr-Kreis insgesamt fünf hochwertige Karossen entwendet worden, zudem kam es zu zwei weiteren Diebstählen im Ostalbkreis. Alle entwendeten Fahrzeuge seien mit dem Keyless-Go-System ausgestattet.

Zur Verhinderung weiterer Taten gibt die Polizei folgende präventive Tipps, was speziell bei Fahrzeugen mit Keyless-Go-Systemen zu beachten ist: