Die Polizei meldet einen weiteren Autodiebstahl. In Korb wurde ein Audi SQ7 entwendet, der – wie bei einigen Taten in jüngster Zeit – mit dem Keyless-Go-System ausgestattet ist.
Die Diebstähle von hochwertigen, mit dem Keyless-Go-System ausgestatteten Autos häufen sich im Rems-Murr-Kreis. Nun meldet die Polizei einen Audi SQ7, der in der Nacht zum Freitag in Korb entwendet worden ist. In dieser Woche waren bereits die Diebstähle eines Audi Q7 und eines BMW X6 in Winnenden beziehungsweise Berglen bei der Polizei angezeigt worden.