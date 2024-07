Der deutsche Tennisstar Alexander Zverev (27) hat seinen eigenen Podcast gestartet. Der Freund von Sophia Thomalla (34) nimmt gemeinsam mit seinem Bruder und Manager Mischa (36) für "A bis Z" hinter dem Mikro Platz. Das haben die Geschwister auf Instagram verkündet.

"Ich freue mich, meinen neuen Podcast 'A bis Z' mit meinem Co-Piloten Mischa Zverev anzukündigen", schreibt das Tennis-Ass. Man plane über Popkultur zu sprechen, berühmte Gäste zu begrüßen und natürlich auch um den Tennissport soll es gehen. Laut einer Pressemitteilung gibt es den Podcast zwar auf den gängigen Plattformen, in Videoform ist das Ganze aber exklusiv beim Streaminganbieter Tennis Channel unter dem Titel "Der A-Z-Videopodcast mit Sascha und Mischa Zverev" zu sehen.

Lesen Sie auch

Boris Becker, die Geissens und weitere Stargäste

In der ersten Episode begrüßen die beiden niemand Geringeren als die deutsche Tennislegende Boris Becker (56). Weitere geplante Promi-Gäste stehen der Mitteilung zufolge auch bereits fest. Genannt werden der Fußballprofi Breel Embolo (27), dessen Kollege Ismail Jakobs (24), Hit-Garant DJ Ötzi (53) sowie Reality-Star Robert Geiss (60) und dessen Frau Carmen (59).

"Ich wollte so ein Projekt für mich machen, da ich schon seit langer Zeit ein großes Interesse an Talkshows habe", wird Alexander Zverev zitiert. "Das Medium Fernsehen fand ich schon immer spannend. Von daher ist der Video-Podcast eine flexible Alternative für mich, die Tennis-Welt mit meinem Interesse an guten Interviews zu verbinden."

Sein Bruder Mischa fügt an, dass man mit den Gästen "gemütlich plaudern" wolle. Und weiter: "Die Aktualität steht dabei nicht im Vordergrund. Wir werden auch Schauspieler, Musiker und Politiker treffen, die Lust auf uns und das Format haben." Die Brüder planen demnach mit zehn bis zwölf Folgen in diesem Jahr.