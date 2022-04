1 Bei den Vernehmungen der Geschädigten und bei den Plädoyers wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Foto: imago/Jan Hübner

Je tausend Euro muss ein Mann bezahlen, der zwei Mädchen sexuell berührt hat. Er war zuvor schon wegen Missbrauchs verurteilt worden.















Link kopiert

Als würde die Verurteilung vor einem halben Jahr eine Lawine lostreten: Nachdem unsere Zeitung über einen Prozess berichtete, bei dem ein Ex-Gemeinderat einer Schönbuch-Kommune wegen Missbrauchs einer Minderjährigen verurteilt wurde, hatten sich zwei weitere geschädigte Frauen an die Behörden gewandt. Der Fall ist allerdings länger her und der Tatzeitpunkt ließ sich nicht genau bestimmen, vermutlich lag er im Jahr 2008 oder 2009. Die sieben oder acht Jahre alten Mädchen hatten mit dem damals Heranwachsenden bei einem Seniorenmittagstisch in der Gemeindehalle Fangen gespielt. Dabei hatte er die Mädchen hochgehoben und betatscht. Sie sollen sich noch an ihren Großvater gewandt haben, doch verlief die Sache im Sande.

Der Angeklagte gesteht die Taten

Beim Prozesstag am Dienstag vor dem Böblinger Amtsgericht war den beiden jetzt 21 Jahre alten Frauen die psychische Belastung und auch der Schmerz über das Erlebte anzumerken. Sie beide sagten nichtöffentlich aus, ebenso waren die Plädoyers nicht-öffentlich. Dass sie der Angeklagte sexuell berührt hat, steht jedoch außer Zweifel. Nachdem der Prozess etwa zwei Stunden fortgeschritten war, räumte der Angeklagte die beiden Taten ein. Zuerst hatte er keine Angaben machen wollen. Nicht nur das Geständnis sprach demnach zu Gunsten des Angeklagten, sondern auch die Tatsache, dass er zur Tatzeit ein Heranwachsender war, der bei seinen Eltern im Haus lebte.

Deswegen sprach der Vorsitzende Richter des Böblinger Schöffengerichts für diese Taten eine Jugendstrafe ohne konkretes Strafmaß zur Bewährung aus, die Bewährungszeit beträgt zwei Jahre. Darüber hinaus trägt der Angeklagte die Kosten des Verfahrens, und er muss an die beiden jungen Frauen je 1000 Euro bezahlen, überdies muss er sich auf eigene Kosten in eine Therapie begeben.

Seelische Wunden, die noch lange nicht verheilt sind

Im Raum stand auch die Verurteilung vom 7. Dezember, ebenfalls vor dem Schöffengericht in Böblingen mit demselben Vorsitzenden Richter. Er hatte den Mann zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt, mit einer Bewährungszeit von drei Jahren. Wäre der Fall am Dienstag nicht nach Jugendstrafrecht verhandelt worden, dann hätte man möglicherweise die beiden Urteile zusammenziehen müssen – dann wäre der Mann wohl tatsächlich ins Gefängnis gegangen, weil eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden kann.

Jene Straftat war deutlich gravierender gewesen: Es war ein Prozess, in dem es um falsches Vertrauen gegangen war und um seelische Wunden, die noch lange nicht verheilt sind.

Der Angeklagte, damals Anfang dreißig, hatte ein 13-jähriges Mädchen mehrfach missbraucht. Er wusste, dass ihr Verhältnis zu anderen Familienmitgliedern mitunter problematisch war, und so kam sie immer zu ihm, wenn sie Kummer hatte über den Vater oder über den Bruder, mit denen sie sich schlecht verstand. Es war ein Verhältnis, das die Geschädigte so beschrieb: „Wir waren wie Bruder und Schwester.“ Trotzdem kam es zu vermeintlich zufälligen Berührungen.

Der Angeklagte wurde zudringlicher

Das ging bis zum Jahr 2019, dann wurde der Angeklagte zudringlicher. Als sie eines Tages wieder zu ihm kam, um über familiäre Probleme zu sprechen, begann er, sie an der Brust zu berühren. 15 solcher und ähnlicher Taten verübte der Angeklagte in jenem Jahr, verzeichnete die Staatsanwaltschaft. Das Mädchen besuchte den Angeklagten trotzdem noch, weil es ja niemanden hatte, an den es sich sonst wenden konnte. Als er sie jedoch im Intimbereich anfasste, war für die 13-Jährige Schluss. Einige Zeit später wandte sie sich gemeinsam mit der Hilfsorganisation Thamar an die Behörden. Die Geschädigte litt schon an Asthma, jetzt kamen noch Panikattacken dazu. „Ich will dann nur schreien“, sagte sie vor Gericht, „so lange, bis alles aus mir draußen ist.“

Über die gerichtliche Verurteilung hinaus hatte dieser erste Prozess für den Mann auch gesellschaftliche Konsequenzen. Er gab sein Gemeinderatsmandat auf und trat von wichtigen Ehrenämtern zurück, die er in der Gemeinde inne gehabt hatte. Und natürlich wäre die neuerliche Verurteilung ohne die erste Verhandlung Anfang Dezember auch nicht zustande gekommen.

Menschen, die Opfer von sexuellem Missbrauch sind oder waren, können sich an Thamar in Böblingen wenden: 070 31/ 22 20 66. Wer unter pädophilen Neigungen leidet, findet anonym Hilfe unter www.kein-taeter-werden.de.