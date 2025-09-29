Weitere Kandidaten verkündet: Promi Big Brother: Auch Marc Terenzi und Doreen Dietel dabei

Die nächsten fünf Bewohnerinnen und Bewohner für "Promi Big Brother" 2025 stehen fest. Sänger Marc Terenzi (47), Schauspielerin Doreen Dietel (50), Reality-Star Paco Herb (29), TV-Sternchen Pinar Sevim (36) und Content Creator SatansBratan (25) werden in den TV-Container einziehen (ab Montag, 6. Oktober, 20:15 Uhr, Sat.1 und bereits ab 4. Oktober, 15:00 Uhr auf Joyn).

Marc Terenzi ist "auf alles vorbereitet" Für Marc Terenzi, der nach einem Entzug im Jahr 2024 auf Mallorca mit einem Eiscafé ein neues Leben begann, bedeutet dies seine Rückkehr zum Reality-TV. "Ich möchte die neue Version meiner selbst sein und hoffe, dass die Menschen mich so mögen, wie ich jetzt bin", hat er sich vorgenommen. Im vergangenen Jahr nahm seine Ex-Partnerin Verena Kerth (44) teil, musste die Show aber schnell verlassen. Wie lange der einstige Natural-Sänger bleiben kann, wird sich zeigen. "Ich will sehen, wie das Publikum mich jetzt wahrnimmt", wird er vom Sender weiter in einer Pressemitteilung zitiert. Der RTL-Dschungelkönig von 2017 wolle alles auf sich zukommen lassen. "Ich bin auf alles vorbereitet. Ich möchte mich wieder selbst herausfordern, daher ist alles willkommen."

Doreen Dietel freut sich auf "schöne Gespräche"

Auch Doreen Dietel war schon im Dschungelcamp (2019) und hat schwere Zeiten hinter sich. 2022 erhielt die einstige "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin die Diagnose Hautkrebs. Zu ihrem baldigen "Promi Big Brother"-Auftritt sagt sie: "Ich habe mir vorgenommen, mir nichts vorzunehmen. Ich möchte Menschen erreichen und schöne Gespräche führen. Ich möchte meinem Sohn zeigen, dass man nicht perfekt sein muss, um mutig zu sein - nur echt. Körperlich möchte ich mich challengen und bis an meine Grenzen gehen, um dann festzustellen - da geht noch was." Sie hofft, dass der TV-Container in diesem Jahr als Bauernhof daherkommt: "Selbstversorger, Kühe melken und so. Mein Wunsch wären frische Luft und gute Gespräche. Mein Albtraum wären Neonlicht und schlechte Vibes, wenn keiner dem anderen zuhört."

Donnerstag folgt die nächste Verkündung

Insgesamt sind nun schon zwölf Stars und Sternchen bekannt gegeben worden. Neben Marc Terenzi, Doreen Dietel, Paco Herb, Pinar Sevim und SatansBratan ziehen bei "Promi Big Brother" ein: Ex-"Bachelor" Andrej Mangold, Reality-Star Sarah-Jane Wollny, Schlagersänger Achim Petry, "K11"-Star Michael Naseband, Reality-Star Christina Dimitriou, Reality-Star Laura Blond und TikTok-Mama Karina2you. Wer noch einzieht, soll am Donnerstag, 12:00 Uhr, in "Promi Big Brother - Der Countdown" live auf Joyn verraten werden. Im vergangenen Jahr nahmen 13 Stars und eine Wildcard-Gewinnerin teil.