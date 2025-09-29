Weitere Kandidaten verkündet: Promi Big Brother: Auch Marc Terenzi und Doreen Dietel dabei

Neue Verkündungsrunde für die Sat.1-Show "Promi Big Brother": Fünf weitere Prominente ziehen Anfang Oktober in den TV-Container. Mit dabei sind auch Sänger Marc Terenzi, der nach seiner Auszeit sein Comeback feiern will, und Schauspielerin Doreen Dietel.
Die nächsten fünf Bewohnerinnen und Bewohner für "Promi Big Brother" 2025 stehen fest. Sänger Marc Terenzi (47), Schauspielerin Doreen Dietel (50), Reality-Star Paco Herb (29), TV-Sternchen Pinar Sevim (36) und Content Creator SatansBratan (25) werden in den TV-Container einziehen (ab Montag, 6. Oktober, 20:15 Uhr, Sat.1 und bereits ab 4. Oktober, 15:00 Uhr auf Joyn).