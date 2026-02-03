Weitere E-Mails an Epstein aufgetaucht: Sarah Fergusons Wohltätigkeitsorganisation schließt nach Enthüllungen

Sarah Fergusons Wohltätigkeitsorganisation hat angekündigt, dass sie schließen wird, nachdem neue Enthüllungen über die Beziehung der ehemaligen Herzogin zum pädophilen Finanzier Jeffrey Epstein bekannt geworden sind.
Sarah Fergusons (66) Wohltätigkeitsorganisation "Sarah's Trust" wird ihre Pforten "auf unbestimmte Zeit" schließen. Ein Sprecher der Organisation bestätigte gegenüber "Sky News", dass die Vorsitzende (Ferguson) und der Vorstand diese Entscheidung gemeinsam getroffen hätten - "mit Bedauern", wie es hieß.