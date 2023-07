1 Inzidenz unter 35 – ein Grund zum Anstoßen. Foto: dpa/Tom Weller

Esslingen - Jetzt geht es Schlag auf Schlag mit den Lockerungen. Am Montag hat das Esslinger Landratsamt förmlich festgestellt, dass der Landkreis seit fünf Tagen in Folge unter der Sieben-Tage-Inzidenz von 35 liegt. Damit entfällt von diesem Dienstag an die Pflicht, für Freibadbesuche, die Außengastronomie und Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel einen Impf-, Test- oder Genesenen-Nachweis vorzulegen. „Ich freue mich, dass die Zahl der Infizierten im Landkreis weiter rückläufig ist und wir mittlerweile eine der niedrigsten Inzidenzen der Land- und Stadtkreise in der Region aufweisen. Dies macht weitere Öffnungsschritte möglich“, sagte Landrat Heinz Eininger. Der Inzidenzwert im Landkreis war von 52,1 am 28. Mai binnen einer Woche auf 22,8 am vergangenen Samstag gefallen und wurde am Sonntag mit 23,9 registriert.