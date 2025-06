Die sechste Staffel "Beauty & The Nerd" steht in den Startlöchern. Auch andere Reality-Formate versüßen den Fans den Sommer.

Der Sommer eignet sich perfekt, um sich von Reality-TV-Formaten berieseln zu lassen. Diese Shows hat der aktuelle TV-Kalender zu bieten.

"Beauty & The Nerd"

Auch in der neuen Staffel von "Beauty & The Nerd" treffen wieder unterschiedliche Lebenswelten aufeinander: Acht Paare, bestehend aus jeweils einer selbsternannten "Beauty" und einem "Nerd", verbringen gemeinsam Zeit auf Koh Samui, Thailand. In verschiedenen Challenges treten die Paare gegeneinander an und kämpfen um den Sieg. Am Ende winken nicht nur neue Erfahrungen, sondern auch ein Preisgeld von 50.000 Euro für das erfolgreichste Duo. Als "Beautys" mit dabei sind unter anderem Laura Lettgen (28) oder Max Bornmann (27). Ab Donnerstag, den 26. Juni, ist das Format auf ProSieben und kostenlos bei Joyn zu sehen.

"Prominent getrennt"

Lange mussten die Fans auf einen Ausstrahlungstermin warten, doch seit Mitte Juni steht fest, dass die vierte Staffel der Reality-Show "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" am 1. Juli auf RTL+ startet. Die Teilnehmer sollen sich in der Show ihren Ex-Partnern beziehungsweise -Partnerinnen stellen und Streitigkeiten begraben, um sich als Team durchzuschlagen. Für die Mühe der ehemaligen Pärchen lockt ein Preisgeld in Höhe von bis zu 100.000 Euro.

Bereits seit Ende November 2024 stehen die Kandidatinnen und Kandidaten der vierten Staffel fest: Unter anderem begegnen sich die aus den "Bachelor"-Formaten bekannte Yeliz Koc und ihr Ex Jannik Kontalis. Hinzu gesellen sich Marco Cerullo und Christina Grass, Sidar Sahin und Jana Klein sowie Alan Wey und Pamela Ghazal. Weitere Ex-Paare sind Jonny Jaspers und Laura Peuker, Ariel und Giuliano Hediger, Nicolas Müller und Jennifer Iglesias sowie Babu und Felix Davidson.

"Villa der Versuchung"

Neues Reality-Format in Sat.1: 14 Stars werden für zwei Wochen in die "Villa der Versuchung" ziehen. Dabei wartet auf die Promis kein glamouröser Aufenthalt mit weichen Betten und schmackhaften Speisen, sondern "harte Matten und spärliche Rationen". Die Bewohner können sich auch für Annehmlichkeiten entscheiden, doch die Versuchungen kosten.

Verona Pooth (57) wird die Sendung präsentieren. "Wie im wahren Leben: Alles hat seinen Preis", betont die Moderatorin in einem Statement. Die Stars dürften sich "alles gönnen - aber es wird euch etwas kosten". Das Preisgeld von 250.000 Euro schwindet dementsprechend, womit Konflikte vorprogrammiert sind. Los geht es mit der "Villa der Versuchung" ab Montag, den 7. Juli, um 20:15 Uhr in Sat.1 und beim Streamingdienst Joyn. Dem Experiment stellen werden sich unter anderem Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht (33), TV-Casanova und Dschungelcamp-Teilnehmer Gigi Birofio (26), "Sommerhaus der Stars"-Kandidat Raúl Richter (38) und "Prominent getrennt"-Teilnehmerin Kate Merlan (38).

"Princess Charming"

Ab Donnerstag, den 24. Juli, ist die fünfte Staffel "Princess Charming" bei RTL+ abrufbar (jeweils donnerstags eine neue Folge). Als Princess geht Vanessa Borck (28) auf Liebessuche. Sie wurde unter ihrem Social-Media-Namen "nessiontour" und dem Instagram-Kanal "coupleontour" bekannt, den sie vor der Trennung mit Ehefrau Ina betrieb. "Die harmoniebedürftige Content Creatorin aus Berlin ist mit Herz, Zweifeln und voller Hoffnung dabei, wenn sie in Thailand die neuen Kandidatinnen datet, um vielleicht ihre neue Traumfrau zu finden", erklärt der Sender in der Ankündigung.

Angekündigte Formate

Auf weiteren Nachschub können Zuschauer bereits hoffen. Denn die neue Staffel von "Are You The One? Realitystars in Love" wird "voraussichtlich ab Sommer auf RTL+" zu sehen sein, wie es auf "RTL.de" heißt. Dann müssen sich die aus der Reality-Welt bekannten Kandidatinnen und Kandidaten wieder auf die Suche nach ihrem "Perfect Match" begeben. Haben die Singles Erfolg, winkt ein Preisgeld von bis zu 200.000 Euro. In der fünften Staffel ist unter anderem Promi-Kandidat Jimi Blue Ochsenknecht mit dabei.

Die Spekulationen um die neuen "Sommerhaus der Stars"-Paare sind bereits in vollem Gang. In der zehnten Jubiläumsstaffel sollen laut "Bild"-Zeitung unter anderem Hot-Banditoz-Mitglied Silva Gonzalez mit seiner Partnerin Stefanie Schanzleh, Hanka Rackwitz mit Partner Pierre, Sängerin Sarah Joelle Jahnel mit Freund Esrin sowie Reality-TV-Teilnehmerin Tara Tabitha mit Kollege und Freund Dennis Lodi in die Promi-WG ziehen. Ein genauer Starttermin steht noch nicht fest, Staffel neun wurde ab Mitte September gezeigt. Laut "Bild" sei jedoch offenbar geplant, die neue Staffel erst ab Oktober auszustrahlen.

Aktuelle Formate

Zu den aktuellen Formaten in der Reality-Welt, die bereits Premiere gefeiert haben, zählen "Die Bachelors" (mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL oder auf RTL+ eine Woche vorab), "Kampf der Realitystars" (mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLzwei und RTL+) oder "Bauer sucht Frau International" (montags und dienstags um 20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+).