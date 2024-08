Weitere Auftritte nach Comeback bekannt gegeben: Oasis kündigt mehr Konzerte in Großbritannien für 2025 an

Oasis kündigt mehr Konzerte in Großbritannien für 2025 an

1 Angesichts des immensen Interesses an ihrem Comeback hat die Britpopband Oasis drei weitere Auftritte im Sommer 2025 angekündigt. Foto: imago/ZUMA Press Wire//Vuk Valcic

Die Wiedervereinigung von Oasis löst einen Hype aus, die Kartennachfrage ist laut Band „beispiellos“. Dem trägt die Britpopband nun Rechnung.











Link kopiert



Angesichts des immensen Interesses an ihrem Comeback hat die Britpopband Oasis drei weitere Auftritte im Sommer 2025 angekündigt. Die Gruppe um die Brüder Noel und Liam Gallagher gibt demnach in ihrer Heimatstadt Manchester am 16. Juli, im Londoner Wembley-Stadion am 30. Juli und in der schottischen Hauptstadt Edinburgh am 12. August jeweils ein Zusatzkonzert. Songwriter und Gitarrist Noel Gallagher begründete den Schritt auf X mit „beispielloser Nachfrage“.