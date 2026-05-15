Nachdem Altkönigin Margrethe mit Herzkrämpfen in die Klinik eingewiesen wurde, gibt der dänische Hof jetzt ein Update: Sie musste sich einer Koronararterien-OP unterziehen.
Altkönigin Margrethe von Dänemark liegt weiterhin im Rigshospitalet in Kopenhagen. Der dänische Hof hat am Freitag mitgeteilt, dass die 86-Jährige, die am Donnerstag wegen Herzkrämpfen eingeliefert worden war, an einer Koronararterie eine Ballondilatation erhalten hat. "Ihre Majestät erholt sich gut", heißt es in dem Statement des Königshauses; sie werde aber noch einige weitere Tage stationär bleiben.