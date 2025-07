1 Ein massiver Stromausfall in Tschechien hatte am Freitag Teile des Landes sowie der Haupstadt Prag lahmgelegt (Symbolbild). Foto: IMAGO/Panama Pictures/Christoph Hardt

Ein Stromausfall legt Teile Tschechiens und der Millionenmetropole Prag lahm. Sabotage ist vermutlich nicht der Grund.











Der großflächige Stromausfall in Tschechien ist behoben worden. Er hatte zuvor am Freitag weite Teile des Landes und der Hauptstadt Prag lahmgelegt. Straßenbahnen und U-Bahnen fuhren zeitweise nicht, Menschen steckten in Aufzügen fest.