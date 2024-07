Weit mehr als nur Taylor Swifts Freund: Steigt NFL-Star Travis Kelce zum Podcast-Topverdiener auf?

Während Taylor Swift (34) die Musikwelt erobert, steigt Travis Kelce (34) neben seiner Sportkarriere womöglich auch in der Podcast-Welt zu einem der Topverdiener auf. Zusammen mit seinem Bruder Jason Kelce (36) moderiert der Footballer seit September 2022 den "New Heights"-Podcast. Wie das "Wall Street Journal" berichtete, streben die Geschwister nun einen 100 Millionen Dollar schweren Deal an. Umgerechnet entspricht dies ca. 92,27 Millionen Euro.

Einer der beliebtesten Podcasts

Das Wirtschaftsmagazin will aus Gesprächskreisen erfahren haben, dass die beiden bereits Gespräche mit Amazons Podcaststudio "Wondery" geführt haben. Käme ein solcher Deal zustande, könnte sich der Podcast mit Größen wie Joe Rogan (56) und seiner "The Joe Rogan Experience" messen. Dieser zog im Februar laut dem "Wall Street Journal" einen Deal mit Spotify an Land, der ihm bis zu 250 Millionen Dollar, umgerechnet etwa 230,6 Millionen Euro, einbringen könnte.

In Hinblick auf die Zuhörerschaft befinden sich der Superbowl-Gewinner und der ehemalige Spieler der Philadelphia Eagles schon unter den ganz Großen. Daten von Edison Research zufolge war "New Heights" der viertmeistgehörte Podcast in den USA im ersten Quartal 2024. Damit legte der Podcast einen großen Sprung hin: Ein Quartal zuvor lag er mit seinem sechsten Platz noch außerhalb der Top 5. Mit diesem Aufschwung stehen die Zeichen nicht schlecht, dass er die gewünschte Summe erzielt.

Plötzlich außerhalb der NFL-Community bekannt

Aufgrund von Swifts kommerziellem Erfolg erlangte Kelce seit dem Anfang ihrer Beziehung schlagartig mehr Aufmerksamkeit - vor allem außerhalb des Sportlichen. Zum Leidwesen einiger NFL-Fans tauchte er in den Schlagzeilen als "Freund von Taylor Swift" auf. Zudem zeigten sich Anhänger des Sports genervt von Fans der Sängerin, die seit September 2023 regelmäßig Spiele ihres Freunds besucht.

Die NFL nutzte den Hype um die Musikerin für sich, um neue Zuschauer zu erschließen. Kommentatoren sprachen über sie und die Social-Media-Kanäle posteten Bild- und Videomaterial von ihr auf den Rängen. Nach einem Sieg im Oktober änderte der X-Account der Liga seinen Banner zu einer Collage aus Schnappschüssen der Sängerin beim Spiel, wie unter anderem "People" berichtete. Zudem zeigten Fans des Popstars mit Bannern, dass sie nur wegen Swift zu den Spielen der Kansas City Chiefs kamen.

Diese Dinge stießen den American-Football-Fans offenbar sauer auf. Im Dezember 2023 buhten sie die Sängerin und ihre Swifties bei einem Spiel aus, als ihr Gesicht auf den Leinwänden im Stadion erschien. Swift reagierte in einer Titelstory des "Time"-Magazins gelassen: "Ich merke nicht, ob ich zu viel gezeigt werde und ein paar Väter, Brads und Chads verärgere."

Nicht nur der "Freund von"

Kelce macht seit 2013 als Tight End der Kansas City Chiefs einen Namen für sich und wurde mit Quarterback Patrick Mahomes zum Aushängeschild des Teams. Mit diesem gewann er in den Jahren 2019, 2022 und 2023 den prestigeträchtigen Super Bowl. Auch die Statistiken geben Auskunft über sein Talent: In seiner Karriere stellte er den Rekord als Tight End auf, der am schnellsten aller Spieler dieser Position 10.000 Receiving-Yards erreichte. Diese Marke erzielten bislang nur fünf Tight Ends.

Kelces zweijährige Vertragsverlängerung bis 2027 bringt ihm laut NFL-Network-Reporter Tom Pelissero 34,25 Millionen Dollar ein. Mit umgerechnet etwa 31,59 Millionen Euro macht ihn das zum bestbezahlten Tight End. Außerhalb des Sports baut sich Kelce ein Standbein im Fernsehen auf. 2023 moderierte er eine Sendung von "Saturday Night Live". Für die Amazon-Prime-Show "Are You Smarter Than A Celebrity?" wird er erneut die Rolle des Moderators einnehmen.