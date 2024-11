Weist Aussagen deutlich zurück: Ohne Liebe: Giulia Siegel teilt nach Interview gegen Vater Ralph aus

1 Giulia Siegel und ihr Vater Ralph Siegel bei einem gemeinsamen Auftritt im Jahr 2016. Foto: imago images/Future Image/P. Schönberger

Vor kurzem bedauerte Hitproduzent Ralph Siegel öffentlich das Zerwürfnis mit seinen Töchtern. Giulia Siegel sieht die Dinge jedoch ganz anders - und stellte das jetzt mit deutlichen Worten klar.











Erst vor wenigen Tagen gab ESC-Legende Ralph Siegel (79) der "Bunte" ein Interview. In dem Gespräch erklärte er auch, aktuell keinen Kontakt zu seinen zwei ältesten Töchtern Marcella (geb. 1976) und Giulia Siegel (50) zu haben. Besonders im Fall von letzterer deutete der "Fiesta Mexicana"-Komponist an, dass auch die Frage seines Erbes hier eine Rolle spielen könnte. Das möchte Giulia Siegel so ganz offenbar nicht auf sich sitzen lassen. Im Gespräch mit RTL widerspricht sie ihrem Vater mit deutlichen Worten.