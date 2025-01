Mit der Liebeskomödie "Weißt du noch" über die Höhen und Tiefen einer langen Ehe und die Frage, ob man vergangene Gefühle wiederbeleben kann, meldet sich Filmstar Senta Berger (83) am Freitag (10. Januar, das Erste) um 20:15 Uhr im Fernsehen zurück.

Ein Ausnahmeprojekt für Senta Berger

Zu verdanken ist das offenbar Regisseur Rainer Kaufmann (65, "Und wer nimmt den Hund") und Produzentin Heike Wiehle-Timm, wie er im Interview mit dem Sender erzählte. "Wir wussten von Senta Berger, dass sie öffentlich kundgetan hatte, nicht mehr arbeiten zu wollen", erinnerte er sich. Bei Günther Maria Halmer (82), dem anderen Hauptdarsteller, seien sie ebenfalls nicht sicher gewesen, ob er überhaupt zeitlich zur Verfügung stehe. Dennoch hätten sie "geschickt Botschaften gesendet und so das Interesse bei den beiden geschürt".

Dass es ein Ausnahmeprojekt ist, betätigte Senta Berger zum Kinostart im Herbst 2023 in einem Interview mit der "Welt am Sonntag". Sie befinde sich "nach wie vor tatsächlich auf dem Rückzug" vom Schauspielgeschäft. "Ich arbeite inzwischen viel weniger als noch vor ein paar Jahren, als ich jedes Jahr drei, vier Filme gemacht habe. Ich wollte auf jeden Fall weniger arbeiten, denn meine Jahre sind überschaubar", so Berger. Sie wolle nicht mehr nach Köln, Berlin oder Hamburg für Filme oder andere berufliche Termine reisen. "Ich wähle jetzt aus, ob ein Filmprojekt in meine Lebenssituation hineinpasst." Und dieser tat es. "Das Drehbuch hat mich jedoch gepackt. Da wollte ich dabei sein. Diese Geschichte wollte ich mit erzählen", sagte sie dem Sender.

Magische Pillen mit Nebenwirkungen

In dem dialogreichen Kammerspiel, das in einem Einfamilienhaus im Grünen spielt, verkörpern Berger und Halmer das langjährige Ehepaar Marianne und Günter. Der Alltag der beiden Mittsiebziger ist von freudloser Routine geprägt.

Die Geschichte nimmt eine überraschende Wendung, als Günter von seinem Freund Heinz (Konstantin Wecker, 77) zwei Wunderpillen erhält. Diese sollen angeblich verblüffend schnell Erinnerungen zurückbringen. Das Paar wagt das Experiment - und tatsächlich beginnt nach einer halben Stunde eine magische Zeitreise durch ihre gemeinsame Vergangenheit. Sie erleben noch einmal die schönen und schweren Momente ihrer Beziehung, von der ersten Begegnung bis zur Gegenwart. Doch die Pillen haben auch Nebenwirkungen, denn manche Erinnerungen wären vielleicht besser vergessen geblieben...

Präzise formuliert, fabelhaft gespielt und deshalb in den Konfliktsituationen durchaus unangenehm anzusehen, verhandeln die beiden Themen, die viele betreffen: Konflikte mit den Kindern, Affären, Krankheiten, Ü70-Sex, Ausmisten und die Angst vor dem Tod, dem Ende...

Die Angst vor dem Ende

Letztere kennen auch Senta Berger und Günther Maria Halmer. "Mich trifft es immer wieder, wenn liebgewonnene Kollegen plötzlich nicht mehr da sind", sagte er im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" anlässlich der Premiere des Kinofilms beim Filmfest München im Juli 2023.

Senta Berger fügte damals hinzu: "Wenn Freunde sterben, trifft es einen natürlich sehr. Das ist furchtbar. In den letzten fünf Jahren habe ich meine besten Freunde verloren. Das nimmt auch einen Teil deines Lebens mit." So ungebrochen heiter könne sie nicht mehr sein.

Ein großer Schicksalstag stand ihr da noch bevor: Im April 2024 ist ihr langjähriger Ehemann, Filmemacher Michael Verhoeven (1938-2024), mit 85 Jahren verstorben.

Positive Message des Films

Trotz der bitteren und wahrhaftig erzählten Themen verstecken sich in "Weißt du noch" auch zwei positive Lebensratschläge:

"Erstens: Du existierst durch deine Erinnerung! Alles, was du erlebt hast, alles, was du erreicht hast, alles, was du erlitten hast, jede Freude, jeder Schmerz, jeder Erfolg und jeder Misserfolg, jede Liebe, jeder Urlaub, jede Arbeit macht dich aus als Mensch, ob du das willst oder nicht", sagte Regisseur Kaufmann dem Sender.

Und "zweitens: Du kannst noch was erleben. Solange du körperlich und geistig noch in der Lage bist, kannst du jeden Tag Kleines oder Großes erleben. Du kannst es dir vornehmen und es dann tun", ruft er den Zuschauerinnen und Zuschauern zu.