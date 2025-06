Weißstörche in Bayern: Trockenheit: Störche werfen Küken aus dem Nest

1 Auch Störche leiden unter der Trockenheit. Foto: Daniel Karmann/dpa/Daniel Karmann

Knochentrockener Boden macht nicht nur Landwirten und Gärtnern zu schaffen. Auch manche Tierart leidet. Einige Storcheneltern greifen deshalb zu rabiaten Methoden.











Link kopiert



. Die derzeitige Trockenheit macht auch den Weißstörchen in Bayern schwer zu schaffen. Einige Störche seien nicht mehr in der Lage, ihren gesamten Nachwuchs ausreichend mit Nahrung zu versorgen, teilte der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) am Mittwoch mit. „Um wenigstens ein paar Küken durchzubringen, reduzieren einige Altvögel aktiv die Zahl ihres Nachwuchses und werfen Küken aus dem Horst“, sagte die LBV-Weißstorchexpertin Oda Wieding. Wegen des ausbleibenden Regens im Frühjahr gebe es weniger Nahrung für Störche, die sich etwa von Regenwürmern, Amphibien und Mäusen ernähren.