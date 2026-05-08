Weißes Haus nennt ihn krank: Star Wars-Star Mark Hamill postet KI-Bild von Trump im Grab

Mark Hamill hat mit einem KI-Bild von Donald Trump im Grab für Empörung im Weißen Haus gesorgt. Nun erklärt der "Star Wars"-Darsteller, was hinter seiner provokanten Botschaft steckt.
"Star Wars"-Star Mark Hamill (74) hat mit einem KI-generierten Bild von Donald Trump (79) eine Kontroverse ausgelöst. Der Schauspieler, der durch seine Rolle als Luke Skywalker in der Weltraum-Saga weltbekannt wurde, veröffentlichte auf der Social-Media-Plattform Bluesky am Mittwoch ein Bild, das den US-Präsidenten Trump in einem Grab zeigt - versehen mit der Inschrift "Donald J. Trump 1946-2024" und dem Kommentar "If Only" (deutsch: "Wenn doch nur").