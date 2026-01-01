Neue Berichte über US-Präsident Donald Trump befeuern die Debatte, ob Alterserscheinungen und ein ungesunder Lebensstil ihm zu schaffen machen. Der 79-Jährige weist Sorgen um seine Gesundheit zurück.
Washington - Berichte über den Gesundheitszustand von US-Präsident Donald Trump haben in den USA eine erneute Debatte ausgelöst: Handelt es sich um normale Alterserscheinungen eines 79-Jährigen oder um Warnsignale eines überlasteten Staatschefs? Nun hat der Republikaner erneut selbst Stellung dazu bezogen.