Weißer 1. Advent in Stuttgart: Winterzauber am Schloss Solitude

Nach den Schneefällen der vergangenen Tage zeigte sich der Himmel über Stuttgart am 1. Advent strahlend schön. Den Spaziergängern, Wanderern, Joggern, großen und kleinen Schlittenfahrern und Schneemannbauern bot sich am Sonntagmorgen rund um Stuttgart eine märchenhafte Winterlandschaft – beispielsweise rund um Schloss Solitude, wo viele Ausflügler die unverhofften Winterfreuden genossen.

So winterlich schön soll es allerdings nicht bleiben. Für die nächste Woche kündigt der Deutsche Wetterdienst steigende Temperaturen an. Bevor es wieder vorbei ist mit der weißen Pracht, haben wir einige besonders schöne Aufnahmen für Sie in unserer Bildergalerie zusammengestellt.

Übrigens: Wer das sonnige Winterwetter noch nutzen will, findet hier unsere Top 10 der Schlittenstrecken in Stuttgart. Da ist für jeden etwas dabei.